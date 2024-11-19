نائبة وزيرة التضامن تشارك فى أعمال اجتماع مبادرة باكو للتنمية البشرية

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القاهرة - سامية سيد - شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ممثلة عن وزارة التضامن الاجتماعي في أعمال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد تحت عنوان "مبادرة باكو للتنمية البشرية من أجل التكيف مع تغير المناخ"، والمنعقد بمنطقة الرئاسة ضمن أعمال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ cop29 بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".

وناقش الاجتماع الرؤية الشاملة لكيفية تأثير تغير المناخ على التنمية البشرية بما فى ذلك الصحة والتعليم والوظائف والمهارات اللائقة، فضلا عن حقوق الأطفال وقدرات الشباب، كذلك اعتماد مباديء باكو التوجيهية بشأن صحة الإنسان والإعلان عن بيان مشترك بشأن التنمية البشرية من اجل القدرة على الصمود فى مواجهة تغيرات المناخ .

وعلى هامش اللقاء عقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا ثنائيا مع Azar Bayramov المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامى، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات العمل المشتركة منها التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية.

كما شاركت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فى لقاء حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي والنزوح بمشاركة مع المنظمة الدولية للهجرة.