أخبار مصر

‫وزير الرى يستعرض نتائج دراسات توفير المياه والإنتاجية لزراعة قصب السكر بالتنقيط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى يستعرض نتائج دراسات توفير المياه والإنتاجية لزراعة قصب السكر بالتنقيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 09:36 ص

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة عددا من الدراسات البحثية التى يتم تنفيذها بمعهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه .

واستعرض سويلم النتائج الأولية للدراسات الجارى تنفيذها فى المحطة البحثية التابعة للمعهد فى إسنا بمحافظة أسوان لتقييم الوفر المائي المتوقع عند زراعة قصب السكر بالتنقيط وتأثير ذلك على الإنتاجية المحصولية .

كما تم استعراض ملامح منظومة دعم اتخاذ القرار عن طريق عمل خريطة بالتركيب المحصولي بالمحافظات وتقييم العائد الإقتصادى لزراعة المحاصيل المختلفة بتلك المحافظات .

وتناول الاجتماع عرض عن الزراعات الموفرة للمياه (الأرز الجاف) ونتائج التجارب البحثية التي تم تنفيذها بالمحطات البحثية التابعة للمعهد والمركز القومي لبحوث المياه .

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements