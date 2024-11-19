شكرا لقرائتكم خبر عن "الصرف الصحى" بالإسكندرية: مستعدون لنوة «قاسم» الأشد على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم تعطيل الدراسة اليوم بسبب سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الإسكندرية بالأمس حتى الساعة الرابعة فجر اليوم، مشيرا إلى أن المحافظة رفعت حالة الاستعداد القصوى منذ يوم السبت الماضي الذي يمثل بداية توقعات نوة «المكنسة».

وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شهر نوفمبر من كل عام يشهد حدوث نوتين هما: «المكنسة، وباق المكنسة»، مؤكدا استعداد المحافظة بشكل تام للتعامل مع آثار النوات، إذ يتم نشر سيارات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة جميع المحطات والشبكات.

وتابع، أن النوة القادمة تعرف بـ«قاسم»، وتعتبر من أشد النوات في محافظة الإسكندرية بالتوازي مع نوة «المكنسة»، مشيرا إلى أنه الانتهاء من 8 مشروعات لشبكات تصريف الأمطار بالمرحلة الأولى كان له دور كبير في تقليل الأضرار الناتجة عن النوات والظواهر المناخية الشديدة.