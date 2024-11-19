شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شرطا لقيد خريجى الجامعات الأجنبية بنقابة الأسنان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، الشروط العامة للقيد أول مرة للأطباء المصريين خريجي الجامعات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع بدء فترة القيد للخريجين دفعة 2023 بالنقابة العامة لأطباء الأسنان، والتى من المقرر أن تبدأ اليوم 19 نوفمبر 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024.

1- طلب القيد يتم استيفاؤه من موقع النقابة وطباعته.

2- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

3- أصل شهادة الثانوية العامة المصرية أو صورة من شهادة الثانوية غير المصرية مع خطاب المعادلة من مكتب التنسيق .

4- شهادات الدبلومة الأمريكية (أصل شهادة SAT و شهادات المدرسة grade ) للإطلاع.

5- أصل شهادة تسلسل دراسي، في حالة زيادة عدد سنوات الدراسة عن 5 سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية.

6- يجب أن تكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وليس لجهة أخرى.

7- يجب أن يكون مجموع الثانوية مطابق للحد الأدنى المقر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنفس سنة القبول.

8- موقف التجنيد ساري.

9- يقدم ملف القيد للطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي للتعامل مع النقابة والوزارة.

10- تقديم ما يثبت استعلام data flow عن شهادة التخرج .

11- مطلوب شهادة تحركات مفصلة بمدة الدراسة بالبلد المانحة للشهادة وأصل الباسبور للإطلاع، وصورة منه وفي حالة الإقامة خارج جمهورية مصر العربية يتم إحضار شهادة تحركات من دولة الإقامة.

12- أصل شهادة الامتياز من داخل جمهورية مصر العربية أو معادلة شهادة الامتياز من المجلس الأعلى للجامعات للغير مصرية.