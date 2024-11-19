شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لصوم الميلاد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعيد الميلاد المجيد، العيد الذي يحتل مكانة كبرى لدى الأقباط حيث يمثل ميلاد السيد المسيح، كما يأتي العيد عادة مع بداية العام الميلادي الجديد.

ويبدأ صوم الميلاد لعام 2024/2025، في 25 نوفمبر الجاري، ويستمر الصيام لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير 2025، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

- 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

- 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد المجيد هو صوما من الدرجة الثانية أي تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذي تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

كما يترأ س البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الرئيس السيسي، وسط احتفال كبير من الحضور من الشعب المصري.

