شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تهجين السلالات المحلية من الماشية لزيادة إنتاج اللحوم والألبان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بدعم قطاع الإنتاج الحيوانى وتيسير إجراءات التراخيص لهم لزيادة إنتاجهم وذلك من خلال المشروع القومى للبتلو.

وأضاف الصياد، أنه يتم تطوير السلالات المحلية من خلال تهجينها مع السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة لرفع إنتاجها من الألبان ومعدل التحول من الأعلاف، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تمويله لمشروع البتلو بنحو 8.09 مليار جنيه مع التشدد فى عدم صرف التمويل نقداً للمربين لضمان شراءهم للرؤوس من الموردين وعدم اساءة استخدام القروض المدعمة.

أوضح الصياد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج من أعلاف وأمصال مما دفع الدولة نحو استيرادهم من الخارج لسد احتياجات السوق وخفض الأسعار.

جدير بالذكر، أنه تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، وتوفير التمويل لشراء عدد من العجلات العشار عالية الانتاجية، وذلك من خلال شركة تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها، إضافة لتوفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربين وتوفير إحتياجات التلقيح الاصطناعي.