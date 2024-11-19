شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبري بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة النقل فيديو لـ كوبري بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي، ويبلغ طوله 750 مترا، بعرض 22 مترا، ويضم 6 محاور، كل اتجاه 3 محاور، ويعد الكوبرى الجديد جزءا من الطريق الدولى الساحلى.

وأقيم الكوبرى بتكلفة 76 مليون جنيه، أمام قرية الشيخ مبارك لتيسير الوصول إلى مصيف بلطيم، والقرى المجاورة له بشمال المحافظة.

ويسهم فى حل العديد من المشكلات المرورية والزحام بالمنطقة، والغرض من إنشاء كوبرى بلطيم العلوى الحد من الحوادث المميتة التى كانت تحدث بتقاطع طريق بلطيم المصيف مع الطريق الدولى الساحلي، ويجرى من خلاله القضاء على مشكلة التكدس المرورى بمنطقة البرلس بشمال كفرالشيخ، وربط محاور التنمية بين محافظة كفرالشيخ ومحافظات الجمهورية، ويعد من أهم مشروعات البنية التحتية بكفرالشيخ.

والكوبرى يخدم النفق المار أسفل الكوبرى العلوى قرية الشيخ مبارك ومصيف بلطيم ويسهم على تخفيف التكدس المرورى والحوادث المرورية بهذه المنطقة المزدحمة على الطريق الدولى الساحلى، كما يسهم فى الحد من الحوادث المرورية بهذه المنطقة ويؤدى إلى سهولة وصول أبناء قرية الشيخ مبارك المجاورة لأراضيهم الزراعية التى تقع على يسار الناحية الأخرى من الطريق الدولى الساحلي.

الكوبرى العلوى الجديد سوف يسهم فى الحفاظ على أرواح أبناء القرية خلال الفترة القادمة بعد أن لقى العشرات من أهالى القرية من الرجال والنساء والأطفال مصرعهم خلال عبور الطريق الدولى الساحلى إلى الناحية اليسرى للوصول إلى أراضيهم الزراعية.

يؤدى الكوبرى إلى ربط مدينة بلطيم بالقرى التابعة لها بدون المرور على الطريق الدولى الساحلى والذى كان يؤدى إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية بهذه المنطقة كما يساهم فى ربط مدينة بلطيم بمصيف بلطيم على البحر المتوسط ويؤدى إلى سهولة ويسر الحركة المرورية بمدخل مصيف بلطيم وقرى الشيخ مبارك والشهابية وبر بحرى والعتوة البحرية والقبلية بدون وقوع أى حوادث مرورية بالمنطقة المزدحمة بالسكان.