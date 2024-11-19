شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتماما ببناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الأوقاف يعتمد زيادة عقود خطباء المكافأة الملحقين.. اعرف التفاصيل

وزير التعليم: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا ببناء الإنسان

وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحى مع السفير الماليزى بالقاهرة

وزارة التموين تعلن عن مسابقة لتصميم المجوهرات خلال معرض الذهب 15 ديسمبر

وزير الأوقاف يعتمد 82 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

وزير العمل يوقف موظفا ويحيله للتحقيق بعد تعامله بشكل غير لائق مع مواطن

وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة لإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة

وزير الزراعة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وكرتونة البيض بـ150 جنيها

وزارة التعليم العالي تشارك بجلسة نقاشية حول الابتكار في دول العالم الإسلامي بـCOP29