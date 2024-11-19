شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى لراديو النيل: الوطن هو القيمة الأولى فى حياة الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم بتصريحات إذاعية لبرنامج "اليومين دول" مع الإذاعي كمال ماضي عبر موجات "نغم FM" ، راديو النيل، وذلك بمناسبة العيد الثاني عشر لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول.

وتناول قداسة البابا خلال المداخلة عدد من الموضوعات ذات الشأن وكشف عن رأيه في العديد من القضايا الكنسية والوطنية والشخصية، حيث أشار إلى أن لحظة التنصيب كانت لحظة اختبار حقيقي لأنها أتت في ظرف صعب كان الوطن يمر به، مؤكدًا أن الوطن هو القيمة الأولى في حياة الإنسان، ومهما يمر بنا من أزمات إلا أن تمتعنا بالاستقرار والسلام لا يقدر بثمن.



وحذر قداسته من المساس بالمقدسات الدينية على تنوعها في فلسطين لافتًا إلى أنها ملكًا لأصحابها من المسيحيين والمسلمين.

وأشاد قداسة البابا بضبط منظومة الحقوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان من نتائجه صدور قانون بناء الكنائس.

كما تحدث قداسته عن بعض الشخصيات مشيدًا بهم كلٍ في موضعه وهl الأنبا باخوميوس، والدكتور مجدي يعقوب، واللاعب المصري محمد صلاح.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالتذكار الثاني عشر لتنصيب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريركًا لها ليصبح البابا الـ 118 في سلسلة باباوات كنيسة الإسكندرية.