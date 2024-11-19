شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر.. اعرف الأطعمة والممنوعات والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة تفصلنا عن صوم الميلاد المجيد، فسوق تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد 25 نوفمبر الجارى حتى يوم 7 يناير المقبل، حيث تصوم الكنيسة 40 يوما لاستقبال ميلاد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، حسبما ذكر كتاب السنكسار، كما تصوم 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

ومن المقرر أن تبدأ كنائس الروم الأرثوذكس، صيام عيد الميلاد المجيد، في 15 نوفمبر المقبل، فيما تحتفل بالعيد في 25 ديسمبر خلال 10 أيام، وفق التقويم الغربي، وتبدأ الكنيسة الكاثوليكية، الصيام 9 ديسمبر الماضى وتحتفل أيضًا 25 ديسمبر، أما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقد بدأت الصيام فى 25 نوفمبرالماضى بينما الاحتفال بالعيد 7 يناير، بعد صيام 43 يومًا، أما الكنيسة الإنجيلية، لا يوجد صيام بها ولكنها تحتفل بعيد الميلاد يوم 6 يناير المقبل.

واختلفت الكنائس في بدء صوم الميلاد، وتاريخ الاحتفال، ويعود الاختلاف للتقويم المتبع في الكنائس، فمنهم من يتبع التقويم الغربي وآخر الشرقي، فيما تتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التقويم القبطي، ولكن مدة الصيام لا ترتبط بالتواريخ أكثر منها طقس وعقيدة لدى الكنائس.