شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 إسرائيليين قرب تل أبيب جراء شظايا صاروخ أطلق من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة أربعة قرب تل أبيب جراء شظايا صاروخ أطلق من لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل.

وقال إعلام إسرائيلي، بأن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ باليستي أطلق من لبنان وسقط في بني براك شرق تل أبيب.

فيما كشف جيش الاحتلال اعتراضه صاروخا اخترق المجال الجوي من لبنان.

يذكر أن مراسلة القاهرة الإخبارية أفادت بسقوط صاروخ قرب مجمع تجاري في تل أبيب واشتعال النيران في المكان.