شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء من الكنيست يقاطعون كلمة لنتنياهو بشأن المحتجزين الإسرائيليين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قاطع أعضاء من الكنيست الإسرائيلي، قبل قليل، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وشهد محيط الكنيست قبل قليل، احتجاج لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أثناء إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكنيست.

وأخرج أمن الكنيست، بعض عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة من منصة الجمهور خلال كلمة لنتنياهو.