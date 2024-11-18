شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بمخلفات أعلى مبنى تحت الإنشاء بمستشفى مجدى يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ــ عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس الإثنين، 18 نوفمبر 2024 04:58 م

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي حريق بمخلفات أعلى سطح بمبني تحت الإنشاء بـ مستشفي مجدي يعقوب في أكتوبر. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى بـ مستشفي مجدي يعقوب "تحت الإنشاء"، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق.

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