شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تنفيذ 1924 وحدة سكنية فى إطار تطوير سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني، إنه جار حاليا تنفيذ مئات الوحدات البديلة للعشوائيات بمنطقة السلام بمدينة العبور، واستكمال تطوير سور مجرى العيون لإحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، حيث تم تنفيذ عدد 1924 وحده سكنية، وسيتم البدء في المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون.

وأضاف"الشربيني" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه جار استكمال تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، والذي يعتبر من المشروعات الهامة في ملف تطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، نظرا لموقعه المتميز المواجه لنهر النيل، ووقوعه بجانب مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية حيث يمتلك المشروع واجهة مائية تبلغ 900 متر، وتم تنفيذ (936) وحدة سكنية بديلة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير منطقة الفسطاط، حيث يعد مشروع حديقة تلال الفسطاط من أكبر الحدائق في منطقة الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها على مساحة نحو 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية كان يستخدم سابقاً مقلباً للمخلفات، وتضم 8 مناطق، ولها 14 بوابة رئيسية وفرعية تتنوع بين أبواب معاصرة وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء، كما تتضمن عدداً من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، وتخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.