شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للنواب: جار تنفيذ 9 مدن جيل رابع.. وطرح أكثر من 8500 قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستمرار في تنمية المدن الجديدة القائمة بعدد 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية لها، وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة بالاضافة إلي طرح الفرص الإسكانية المتنوعة، فضلا عن استكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق اكتوبر - العبور الجديدة - ......)، من خلال تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والمشروعات السكنية والخدمية وطرح قطع الأراضي.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول جهود رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتنمية مدن الجيل الرابع، وما تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2025 فى هذا المجال.

وأضاف "الشربيني" أنه تم طرح 8521 قطعة ارض فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة (أكثر تميزا - مميز - متوسط) بما يمكن المواطنين من بناء مسكنهم الخاص، وقد بلغت نسبة الأراضي المطروحة 340 % من الأراضي المستهدف طرحها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وجار الإعداد لطرح مرحلة جديدة من قطع الأراضي السكنية "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج.

ولفت وزير الإسكان، إلي أنه جار إنشاء وتطوير مباني خدمات بعدد 322 مبنى خدميا بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، منها خدمات تعليمية وصحية وحضانات وأسواق تجارية وأمنية وخدمات رياضية وغيرها، ومستهدف تنفيذ 302 مبنى خدمى جديد بالمدن الجديدة القائمة ومدن الجيل الرابع، وقد تم خلال الربع الأول للعام المالى الحالى تنفيذ 21 مبنى خدميا، وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية العمرانية بها.

ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مستمرة فى إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، وهى مدن مخططة بشكل مبتكر ومستدام، وذلك من خلال السير في إجراءات تنفيذ امتداد مدن قائمة وإنشاء مدن جيل رابع جديدة قد صدرت بشأنها قرارات جمهورية وعددها 9 مدن ومنها (امتداد غرب النوبارية ، غرب بورسعيد ، بئر العبد الجديدة ، الامتداد الجنوبي لمدينة 15 مايو)، والانتهاء من دراسات بعض المدن وعددها 7 مدن ومنها (السلوم الجديدة ، النجيلة الجديدة ، سيدى براني الجديدة ، الضبعة الجديدة ).