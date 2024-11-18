شكرا لقرائتكم خبر عن توافد القادة المشاركين فى قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دى جانيرو البرازيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية".

تناقش قمة العشرين التي انطلقت فعالياتها اليوم، في ريودى جانيرو بالبرازيل التحديات الكبيرة التي تواجه العالم، بمشاركة رفيعة المستوى من مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي توجه أمس إلى مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تُعقد 18-19 نوفمبر الجاري.

وتبحث قمة دول مجموعة العشرين في البرازيل هذا الأسبوع عددا من الموضوعات الرئيسية من بينها التوتر الدبلوماسي بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمية بعد أن وصل مفاوضون في محادثات للأمم المتحدة في أذربيجان إلى طريق مسدود بشأن تمويل المناخ.