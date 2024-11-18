شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على البحيرة.. وطوارئ تحسبا لسوء الأحوال الجوية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اليوم محافظة البحيرة، حالة من سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، ولم يؤثر سوء حالة الطقس على الحركة التجارية بشكل كبير وسط إنتظام حركة المرور بجميع الشوارع والميادين.

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية من استعدادها لمواجهة أى طارئ بالتزامن مع سوء أحوال الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة وبجميع القطاعات ومتابعة جاهزية المعدات ومحطات الصرف والمعديات وصفايات الأمطار.

وأكدت محافظ البحيرة على استنفار كل الجهود للتنسيق بين جميع الجهات كل فى موقعة لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع استمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات لتلقي كافة البلاغات، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

ووجهت محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بمراجعة كل الاستعدادات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

كما وجهت محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



أمطار غزيرة على البحيرة



أمطار غزيرة على البحيرة.. وطوارئ تحسببا لسوء الأحوال الجوية



أمطار غزيرة فى البحيرة



تساقط أمطار



جهود شفط المياه