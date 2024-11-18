شكرا لقرائتكم خبر عن سامى عبد الصادق: 86% من لمبات الجامعة "ليد" ولدينا حضانة لأبناء العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن هناك معايير حتى تحصل الجامعة على أفضل جامعة صديقة للبيئة، بعضها متعلق بالطاقة والنقل والمساحات الخضراء وخدمة المجتمع وغيرها من المعايير التى ينبغى استيفاءها للحصول على أفضل جامعة صديقة للبيئة، متابعا لدينا فى جامعة القاهرة 86% لمبات ليد موفرة للطاقة ولدينا مساحات الخضراء متواجدة وتلعب الجامعة دور هاى فى رصد ملوثات الهواء وتم التعاون مع جهاز شئون البيئة بموافقة الحكومة بتمويل يصل ل 10 ملايين جنيه.

وأشار الدكتور محمد سامى عبد الصادق خلال لقائه مع صحفيي التعليم العالى أن الجامعة تحرص على رعاية العاملين داخل الجامعة وتم وقف خدمة منظومة النقل الجماعى بالجامعة لمدة أسبوع لأنها كانت تحتاج لمتابعة وتطوير وهذا الامر اقتضى مراجعة هذه المنظومة وتم عودة التشغيل مرة أخرى، مؤكدا على أهمية تحقيق الرضا الوظيفى للعاملين بالجامعة وتم توفير عدة خدمات للعاملين منها مكتب شهر عقارى وحضانة لابناء العاملين بالجامعة ولدينا اندية اجتماعية ونؤسس لمكتب رعاية اعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة.

ولفت الدكتور محمد سامى عبد الصادق، أن ملف عودة التعليم المدمج قيد الدراسة والمجلس الاعلى للجامعات قرر ارجاء التعليم المدمج لحين انتهاء اللجنة المشكلة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.