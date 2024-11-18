وزير الأوقاف يعتمد 82 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، 82 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش وبياناتهم كالآتي:



أولا : اعتماد عدد 72 خطيبًا على بند التحسين، وهم:



القاهرة

1. عبد المنعم عبد الحميد رزق يونس

2. محمد عطوة سالم عطوة، القاهرة

3. زينهم عبد الرحمن عبد الله يونس

4. محمد عادل عبد المجيد محمد

5. عبد الحميد عبد الصبور عبد اللطيف محمد

6. أحمد محمد السيد موسى

7. صلاح سيد حسن مفتاح

8. عادل محمد محمد إسماعيل

9. مصطفى لطفي موسى النحلة

كفر الشيخ

10. عوض عبد الرحمن عبد الحميد سلهوب

11. محب طه المرسي أحمد

12. إبراهيم عبد التواب إبراهيم سالم

13. جمال السيد السيد عبد ربه

14. بشير عبد الحي محمد أحمد

15. مصطفى السيد عبد اللطيف مصطفى

المنوفية

16. عبد العزيز محمود عبد العزيز جاد

17. إبراهيم عبد الرحمن عبد المؤمن العاصي

18. أحمد عبد الحميد محمد فضل

19. يحيي سليمان علي الحريري

20. السيد محمد حسن الفقي

21. عبد الكريم غريب برهام ناصف

22. محمود عثمان محمود عمران

23. كمال السيد محمد الشحات

24. حسين عبد المحسن فتح الله

25. محمد حافظ حسن غنيم

26. كمال عبد الغفار محمود حبيب

27. جمال محمد رمضان العجرودي

28. عادل عبد الباري إبراهيم الشوه

29. مسعد علي أحمد عشماوي

30. سعيد عبد الغفار السيد سالم

31. محمد عبد الحميد عبد الشافي محمد

32. صلاح أحمد إبراهيم جنيدي

33. محمد فهمي حسين الهواري

34. السيد رزق السيد أحمد

35. كمال محمد حسن محمد الفقي

36. صبحي عبد العظيم محمد غنيم

37. جمال عبد النبي عباس عزب

سوهاج

38. صالح عبد الحميد محمد جاد الرب

39. صلاح حسين محمد شهاب

40. أحمد عبد اللطيف السيد محمد عبد الموجود

41. محمد عبد الرحمن علي عمارة

42. بدري فهمي عبد الحميد سيد

43. عبد الرحمن سيد عبد الرحمن

44. السيد أحمد محمد عبد اللاه

45. جمال عيسى عبد العال عيسى

46. رشوان عبد الكريم رشوان داو

47. عبد الرحيم غازي عبد الرحيم

48. عبد العال أحمد شيمي فرغلي

49. خلف الله محمود حسان مرزوق

50. محمود حافظ عبد اللطيف محمد

51. سيد أحمد هاشم منصور

الأقصر

52. حسن محمد سيد علي

53. النوبي أحمد قناوي محمد

54. عطا الله محمود أحمد حسن

55. حمزة رشيدي أحمد علوان

56. أحمد الدايح حسانين تركي

57. عبد الحارس هاشم أحمد غزالي

58. كمال حسن أحمد محمد

59. محمد بهاء الدين محمد أحمد علي

60. خالد رشيدي أحمد علوان

61. إبراهيم علي محمد رشوان

62. حجاج يوسف أبو الحجاج حسانين

63. عربي أحمد علي سيد

64. مصطفى محمد علوان عمر

65. طه أحمد فارس محمد

الدقهلية

66. محمد منصور إبراهيم فودة

67. محمد ناجي يوسف عوض

68. رمضان شعبان محمد سرور

69. علي محمد محمد الزعفران

70. محمد وهدان أبو صالح البسيوني

71. إبراهيم رياض إبراهيم الشافعي

72. مصطفي عبد السلام السيد السيد

ثانيا : اعتماد عشرة خطباء، ويحق لهم التقدم بعد ستة أشهر لتعديل وضعهم ليكونوا على بند التحسين، وهم:سوهاج1. عبد الله صلاح إبراهيم عبد الله2. عادل عبد الفتاح رضوان عبد الفتاح3. محمد رضوان علي محمد4. أشرف سيد أحمد يونس5. عبد الرحمن حلمي عبدالرحمنالدقهلية6. محمد عبده عبد الرشيد طويلة7. مجدي طه محمود العدل8. جهاد حامد يونس عمر محمد9. الجوهري علي علي نجم10. طارق إبراهيم محرم علي