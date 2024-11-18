شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وكرتونة البيض بـ150 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديرى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات بحضور الدكتور حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى والمهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير.

ووجه وزير الزراعة بمتابعة موقف التعديات وموقف الإزالات والتشديد بإزالة التعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال التعدي وإدراجها في حملات الإزالة المكبرة كذلك موقف توفير الأسمدة والتقاوي والمبيدات للموسم الشتوي طبقا للاحتياجات الفعلية للمنتفعين وتيسير اعمال الصرف للأسمدة الازوتية.

أكد على مديري مديريات الإصلاح بضرورة متابعة اعمال الحصر للموسم الشتوي لكافة المحاصيل تدقيق الحيازات وتنقيتها مع صرف الأسمدة طبقا لحصر الفعلي ومن خلال منظومة كارت الفلاح ومراجعة أعمال التحصيل لمستحقات الهيئة على مستوى الجمعيات والمناطق وأيضا متابعة تحصيل القيمة الايجارية للموسم الجديد للأراضي المؤجرة

بالاضافة الى متابعة اعمال التطهير للترع والمساقى والمصارف استعدادا للموسم الشتوي و الأمطار.

كما وجه وزير الزراعة هيئة الإصلاح الزراعى بتكثيف الاشتراك فى قوافل السلع الغذائية التي تطلقها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات المختلفة محملة بمختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى نحو 25%، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية» لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع الاستمرار في ضخ بيض المائدة بسعر 150 جنيه وتخصيص اكبر كميه للطرح بجميع المحافظات.



وفى نهاية الاجتماع تم توجيه مديري الإصلاح الزراعى بتوفير كافة الخدمات والتعاون مع المنتفعين والمعاملة الحسنة وبناء جسور الثقة معهم.