شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية عدم التصدى لمقاومة مضادات الميكروبات يقتل 39 مليون شخص بحلول 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل الموافق، 25 نوفمبر 2024، بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات، والذى ينطلق اليوم الموافق 18 إلى 24 نوفمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان إن مقاومة مضادات الميكروبات تُضعِف قدرتنا على علاج حالات العدوى، وتمثل تهديدًا كبيرًا لصحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وتزامنًا مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، يعقد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط مؤتمر مؤتمرا صحفيا بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في إقليم شرق المتوسط.

وأضافت أن سوء استخدام المضادات الحيوية والإفراط في استخدامها يُعدّ أحد العوامل المحركة الرئيسية لمقاومة مضادات الميكروبات، ويستأثر إقليم شرق المتوسط بأعلى معدلات استهلاك المضادات الحيوية بين أقاليم المنظمة وذلك بمعدّل أعلى من المتوسط العالمي بنحو 25%.

وقد سجلت بلدان الإقليم ذات الدخل المنخفض والمتوسط أعلى معدلات زيادة في استخدام المضادات الحيوية خلال العقد الماضي، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين وصف المضادات الحيوية، وإنفاذ لوائح لتقييد مبيعات المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وتوعية الجمهور بمقاومة مضادات الميكروبات بوصفها تهديدًا خطيرًا للصحة والعافية.

وإذا لم نتصدّ لمقاومة مضادات الميكروبات، فستقتل ما يصل إلى 39 مليون شخص على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وقد شهد هذا العام التزامًا سياسيًا متزايدًا لتسريع الاستجابة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات. ويتعين على بلدان الإقليم الاستفادة من هذا الزخم وتعزيز جهودها للحد من انتشار العدوى المقاومة للأدوية.

يشارك فى المؤتمر كل من :

• الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

• الدكتورة نيفين ويلسون، مدير إدارة مكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

• الدكتورة هالة عامر، المستشارة الإقليمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات و الوقاية من العدوى ومكافحتها، بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

• الدكتورة آنّا فارّا، مسؤولة الإشراف على مضادات الميكروبات ومنسقة الوحدة الطبية في الشرق الأوسط، منظمة أطباء بلا حدود

يذكر أن المؤتمر سيعقد المؤتمر الصحفي إلكترونيًّا، عبر الفيديو.