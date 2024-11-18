شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: تطوير مستشفيات قصر العينى لتحقيق التكامل مع التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن محاور العمل فى الفترة المقبلة تتضمن تعزيز التنافسية العالمية لـ جامعة القاهرة وتنمية المهارات وتمكين القيادات الشابة، ومواكبة متغيرات المستقبل والتحديات البيئية وتعظيم الموارد وتعزيز الاستدامة وتعظيم المشاركة المجتمعية وتطوير مستشفيات جامعة القاهرة والتكامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال لقائه مع صحفيين ملف التعليم العالى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة"،نسعى للحصول على الاعتماد المحلى، ومن ضمن المحاور أيضا العالمية فى التعليم والتعلم من خلال التميز فى التعليم وخلق فرص عمل وتطوير البيئة التعليمية والتكنولوجية والتعليم القائم على الإبداع والابتكار، والعمل على تدشين الكارت الذكى لكل طالب، والعمل على إنشاء وادى جامعة القاهرة للعلوم والتكنولوجيا، والعمل على تأسيس الشركات الجامعية، وتفعيل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال وإنشاء قناة جامعة القاهرة على المنصات الرقمية.