شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انعقاد المجلس الـ11 لقراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: 544هـ) في مجالس الإقراء في 61 مسجدًا، وذلك بعقد المجلس الحادي عشر من مجالس قراءة الكتاب بداية من يوم السبت القادم الموافق 23 من نوفمبر 2024 م، حتى يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر 2024م بعد صلاة العشاء.

يتخلل المجلس بيان "حكم من سَبّ اللَّه تَعَالَى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النَّبِيّ (صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم) وأزواجه وصحبه"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصًا منها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، حرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.