شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة تشهد افتتاح الرعاية المركزة بدار السلام.. وتهدى أطبائها درع التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مستشفى دار السلام العام، زيارة ميدانية لهيئة مكتب نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، وكل من: الدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، والدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد، وحسن مصطفى مدير عام النقابة، ذلك ضمن خطة عمل لجنة زيارة المستشفيات التي أقرها المجلس للتواصل مع الأطباء، وتقديم كافة أنواع الدعم في مكان عملهم.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، فى بيان، إن وفد النقابة قد تفقد قسم الكلى الذى يضم 22 جهاز غسيل كلوى يخدم أكثر من 99 مريض مزمن بشكل دوري، وشهد افتتاح قسم الرعاية المركزة بالمستشفى، والذى يضم 9 أسرة رعاية مركزة، منهم سرير مزود بجهاز غسيل كلوي، وقسم الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة الذي يضم 18 حضانة ويتمتع بسمعة جيدة للغاية.

وأشادت نقيب أطباء القاهرة بالتطور الهائل، والسمعة الطيبة التى يتمتع بها مستشفى دار السلام العام، وما يقدمه من خدمات يومية لأكثر من 600 مريض في العيادات الخارجية، و400 مريض طوارئ، كما أثنت على المتابعة والدعم من قِبَل الدكتور حمدي الجزار، وكيل وزارة الصحة فى القاهرة، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير المستشفى، وأعضاء الهيئة الطبية والأطقم المعاونة، لما يبذلوه من جهد في مساعدة المرضى، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرعاية .

وأكد الدكتور عماد سلطان، أمين صندوق النقابة، على تواصل النقابة المستمر مع الأطقم الطبية، وتقديم كافة أشكال الدعم والخدمات، اجتماعية كانت أو علمية أو قانونية، لمساعدة الطبيب على أداء عمله، لافتاً إلى أن ما يقوم به الأطباء في المستشفيات العامة، يمثل رسالة سامية في خدمة المرضى والمجتمع، تستحق منا كل الثناء والتقدير.

واستعرض الدكتور جوزيف وحيد الأمين، العام المساعد، ومقرر اللجنة الاجتماعية، عددا من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها في مختلف المجالات، مُشيراً إلى ضرورة التواصل الفعال من قبل الأطباء، للاطلاع على ما تقدمه النقابة من خدمات والمشاركة الإيجابية فى كافة أنشطة النقابة .

وفي ختام الزيارة، منحت نقيب أطباء القاهرة وهيئة المكتب، كل من الدكتور محمد عزيز العوضي، المدير الجديد لمستشفى دار السلام، والدكتور وائل عبد القوي عبد الحفيظ، المدير السابق ، واستشارى أمراض النساء والتوليد، والدكتور أيمن شبايك، المدير الطبي ورئيس قسم الأطفال المبتسرين، درع النقابة تقديراً لما بذلوه من جهد، وما قدموه من عطاء في خدمة المرضى، كما كرمت كلاً من الدكتورة سحر سيد أحمد عطوه، أخصائي أطفال، والدكتورة ندى مصطفى عبد الكريم، طبيب مقيم أطفال مبتسرين، والدكتور ايلاري عبد المسيح بولس، أخصائي الباطنة، من شباب الأطباء لتفانيهم في العمل ودورهم فى خدمة المرضى.