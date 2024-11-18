شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن عن فتح باب القبول لأداء فريضة الحج لعام 1446 هجرية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج للعام الهجري 2025 / 1446 هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 28 / 5 / 2025 م.

- ألا يكون قد سبق له الحج.

- أن يكون جواز سفره ساريًّا لمدة سنة على الأقل (ابتداء من 19/2/2025م).

- أن تكون بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر (ابتداء من 19/2/2025م).

فعلى من يرغب في التقدم لأداء الفريضة وفق هذه الشروط أن يقوم بتسجيل بياناته عبر الرابط التالى وذلك بداية من 17 نوفمبر 2024، حتى 1 ديسمبر 2024 .

https://service.azhar.eg/services/hajj1446