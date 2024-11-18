شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الكنيسة مساء أمس معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي الثاني عشر، بالقاعة أسفل الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية.

ويشارك المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى معرض الكتاب القبطى الأرثوذكسى، حيث تستمر فعالياته حتى يوم 29 نوفمبر.

وشارك فى افتتاح المعرض عدد من الأباء الأساقفة كان أبرزهم الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.



افتتاح معرض الكتاب القبطى