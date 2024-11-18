شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للطلاب.. وزارة الصحة تنشر نصائح حول غسل اليدين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحاتها الرسمية على منصة فيسبوك، اليوم الإثنين، إنفوجراف يتضمن سلسلة من النصائح للأمهات لتعلم طفلها أن يغسل يديه باستمرار خلال اليوم الدراسي، وذلك لحمايته من الإصابة بـ الأمراض.

ووضحت الحالات التي يجب فيها غسل اليدين وهما:

1. عند الدخول الي دورات المياه والخروج منها.

2. بعد اللعب في الخارج.

3. قبل وبعد تناول الطعام.

4. بعد السعال أو العطس.



5. عند اتساخ الأيدي.