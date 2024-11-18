شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: الجهاز الإدارى يشهد تدنيا بالمهارات ما يحتاج تأهيلا تقنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تضم حوالى 200 ألف طالب، والوافدين يناهزون الـ25 ألف طالب، موضحاً أن الجامعة تسعى لتحقيق التمويل الذاتى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال لقائه مع صحفيين ملف التعليم العالى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لـ جامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة"، لدينا رؤية ورسالة للجامعات مثل الاحترام والنزاهة والانفتاح والمشاركة والتمكين والعدالة والمساواة، لافتا إلى وجود مجموعة من التحديات التى تواجه جامعة القاهرة بعضها من حيث الأشخاص مثل الجهاز الإدارى الذى يشهد تدنيا فى المهارات التقنية، وهذا يتطلب تأهيلا تقنيا، ونحتاج لكوادر من الصف الثانى ، ولدينا تحديات فى أعضاء هيئة التدريس الكثير يعزف عن تولى بعض المواقع داخل الجامعة والكثير يسافر على سبيل الإعارة والبعض يتعسف فى استعمال حقه منها الحصول على الرعاية الصحية ولدينا تحديات تتمثل فى الطلاب وعدم الالتزام فى حضور المحاضرات وتعزيز الولاء للطلاب وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق تواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب وبالنسبة للخريجين نحتاج لمزيد من الاهتمام لروابط الخريجين من الجامعة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: من ضمن التحديات تفاوت المبالغ لسداد التزامات الجامعة فى المشروعات نتيجة لتحرير سعر الصرف ولدينا تحديات لبعد اجتماعى وبيئى والتكنولوجيا والتطبيقات الرقمية لمواكبة العصر فى هذا التطور.