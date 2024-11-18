شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافى بمسجد الفتح بالخلفاوي فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي بمسجد الفتح بالخلفاوي - الساحل بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ الموافق: 24 / 11/ 2024م عقب صلاة العشاء ولمدة ثلاثة أيام ، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف العلمي لتحقيق مقاصد الشريعة وتقديم خطاب ديني وسطي رشيد.

وذلك على النحو التالي:

1- مجلس الأحد بعنوان: "خطورة الفتوى بغير علم"، يحاضر فيه الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، و الدكتور المساعد محمود حربي عبد الفتاح، أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.

2- مجلس الإثنين بعنوان: "حرمة القمار وصوره ومخاطره"، يحاضر فيه الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف القاهرة، و الدكتور السيد أحمد أبو شنب رئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة.

3- مجلس الثلاثاء بعنوان: "الاعتداء على المنشأت العامة حرمته وصوره"، يحاضر فيه الدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور جمال عبد العزيز عثمان عضو مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات.