شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون بريكس: "100 مليون صحة" تعكس التزام مصر بتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على الإنجاز التاريخى الذى حققته القيادة السياسية بمصر فى إطار مبادرة "100 مليون صحة"، والذى يعكس التزام مصر بتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأفاد التليفزيون - في سياق تقرير بثه اليوم الإثنين، بأن مبادرة 100 مليون صحة قدمت 212.88 مليون خدمة طبية على مدى ست سنوات منذ إطلاقها في أكتوبر عام 2018.

وقد استفاد من هذه المبادرة 94 مليون مواطن من جميع الفئات العمرية، وقد بدأت باكتشاف الأمراض غير المعدية، ثم شملت 14 برنامجا شاملا يستهدف المقيمين المصريين وغير المصريين، ويهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتشجيع الكشف المبكر عن الأمراض.

وكدليل على ريادة مصر في مجال الصحة العامة، سجلت مصر خمسة أرقام قياسية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مجال التوعية بالسرطان والكشف عنه، بما في ذلك تشخيص 6 آلاف حالة في ثماني ساعات فقط.

ولفت التليفزيون إلى أن المبادرات التي أطلقتها مصر تشمل الكشف المبكر وعلاج فيروس سي، دعم صحة المرأة، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فحص المقبلين على الزواج، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الرعاية المستمرة لكبار السن، دعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، علاج أطفال مرضى الضمور العضلي الشوكي، الكشف المبكر عن سرطان الكبد وعلاج سرطان الكبد الأولي، الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس.

