شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: قانون تنظيم الجامعات "قديم" ويحتاج تعديلات جذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن الإطار العام لرؤية جامعة القاهرة مرتبط بأهداف التنمية المستدامة الـ 17، موضحاً أن هناك محددات تم التعامل معها أثناء وضع خطة الجامعة منها الاستراتيجية الوطنية التعليم العالى، ومنظومة القوانين الخاصة بالتعليم العالى، والخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة، والغايات الاستراتيجية الوطنية للأمن القومى الشامل.

وأضاف الدكتور محمد سامى خلال لقائه مع صحفيين ملف التعليم العالى، لاستعراض الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة" ، أنه عند وضع الرؤية المستقبلية للجامعة تم مراعاة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وهو قانون قديم يحتاج لتعديل جذرى لمرور أكثر من 50 عاما ، كما تم النظر لقانون حوافر الابتكار الذى يمكنا من تأسيس شركات للجامعة، وقانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية وقانون انشاء الجامعات الخاصة والأهلية وقانون الجامعات التكنولوجية.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن هناك مشروعات قائمة داخل الجامعة مثل مشروع الإسكان وهو مشروع خاص تكافلى ويظل بأسم جامعة القاهرة واللجنة المكلفة بهذا المشروع تضم اساتذة جامعة القاهرة وتطوير مستشفيات قصر العينى والمعهد القومى للأورام الجديد ومسرح دولت أبيض ومبانى الفرع الدولى والمجمع الطبى للأطفال وكلها مشروعات قيد التنفيذ.