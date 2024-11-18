شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية فى مادة العلوم والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 فى مادة العلوم للمرحلة الابتدائية والمقررات الدراسية لشهر نوفمبر، مشيرة إلى أن الاختبار سيتضمن 5 أسئلة موضوعي ومقالي و10 مفردات بـ20 درجة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، المقررات الدراسية لامتحان شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية وهي كالتالي :-

الصف الرابع الابتدائي

- الوحدة الأولي: المفهوم الثالث الضوء وحاسة البصر ويتضمن الأنشطة من 1حتي المشروع البيني التخصصات والأسئلة.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الحركة والتوقف ويتضمن المحتوي من أبدا الدرس الأول وبداية الثاني الأنشطة من 1:5.

الصف الخامس الابتدائي

- الوحدة الأولي: العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية والمفهوم الثالث «التغييرات في الشبكة الغذائية» ويتضمن المحتوي من الدرس الأول حتي المشروع البيئي التخصصات وقيم تعلمك الأنشطة من 1:10.

- الوحدة الثانية: حركة الجسيمات المفهوم الأول «المادة في العالم من حولنا» ويتضمن المحتوي أبدا ويتضمن الدرس الأول حتي نهاية المفهوم الأنشطة من 1:11.

الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الأولي: ما النظام المفهوم الثاني «الجسم كنظام» بقية الدرس الرابع إلي نهاية المفهوم الأنشطة من 9:13، والوحدة الأولي ما النظام المفهوم الثالث الطاقة كانتظام من الدرس الأول إلي مشروع الوحدة والتقييم الأنشطة من 1: 13.

- الوحدة الثانية: المفهوم الأول الطاقة الحرارية وحالات المادة ويتضمن المحتوي أبدا الدرس الأول والثاني والثالث الأنشطة من 1:6.