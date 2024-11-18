شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس معتدل نهارا وشبورة وأمطار رعدية ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 17 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد، غدًا، بـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.