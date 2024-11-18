شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة شنعاء..جندى إسرائيلى يدنس المصحف بصورة مسيئة.. وردود أفعال غاضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى جريمة شنعاء جديدة للاحتلال الإسرائيلى، نشر جندي إسرائيلي عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة يقوم فيها بتدنيس نسخة من المصحف الشريف داخل أحد المنازل في جباليا شمال قطاع غزة.

وفى انتهاك شديد للكتب السماوية، تفاخر الجندي بقيامه بتدنيس المصحف الشريف، خلال هجوم يشنه الجيش على شمال القطاع.

وبحسب موقع يورو نيوز، اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بعد انتشار الصورة التي وثقت هذا الفعل المشين، وأرفق الجندي نفسه تعليقا يصف فعلته بـ"جريمة عنف"، ما أثار صدمة واستياء واسعين في العالمين العربي والإسلامي.

وأثارت الحادثة إدانات واسعة من قبل شخصيات عامة ومنظمات حقوقية، حيث وصفها ناشطون بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرمة المقدسات الدينية، ودعت مؤسسات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث ومحاسبة المسؤولين عنه.

واعتبر مراقبون أن مثل هذه الأفعال لا تزيد إلا من تأجيج الصراع وتفاقم معاناة الفلسطينيين.

يذكر أنه هذه الواقعة ليست الأولى لتدنيس القوات الإسرائيلية للقرآن الكريم، ففي أغسطس الماضي، نشرت وسائل إعلام صورا تظهر جنودا إسرائيليين يقتحمون مسجد بني صالح شمال غزة ويضرمون النار فى جميع نسخ القرآن بداخله.