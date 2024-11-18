شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وغيوم تزامنا مع نوة المكنسة على الإسكندرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الاثنين، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة الشدة علي مناطق متفرقة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع استمرار نوة المكنسة، وتسجل درجات الحرارة العظمي 23 درجة والصغري 15 درجة.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، إذ يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد اليوم، بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت إنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، والسواحل الشرقية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم، نشاطًا للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأوضحت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16.



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