شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين تُعلن عن 5 إجراءات لتنظيم عمل أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إنه فى إطار محاصرة عمل الدخلاء ممن لا يحق لهم الشرح في المتاحف والأماكن الأثرية من مصريين أو أجانب، وبالتنسيق مع إدارة المرشدين السياحيين في وزارة السياحة، وبالتعاون مع مختلف الجهات والإدارات المعنية بتطبيق القوانين المنظمة لعمل المرشدين السياحيين، تم إجراء زيارة أولى للمتحف القومى المصرى للحضارة (NEMEC)، وتم الاتفاق على الآتى:

1- يتم السؤال عن كارنيه الوزارة الدائم أو الورقي المؤقت مع كارنيه النقابة ساريان، وفى حال أن يكون الترخيص الورقي المؤقت منتهي المدة، سيكون هناك مدة سماح لمدة شهر لتجديده، شريطة وجود كارنيه النقابه ساري .

2- وجوب الالتزام بشراء واستخدام السماعات للشرح، بدءا من 6 أفراد فاكثر، لتقليل الضوضاء في صالة العرض، وجاري العمل علي تنظيم زيارات المصريين .

3- الامتناع عن الشرح تماما داخل قاعة المومياوات، والالتزام بتعليمات المتحف، ولا استثناء مطلقا في ذلك.

4- أي مرافق أجنبي لا يحمل تصريح ترجمة، -بعد الرجوع للوزارة والنقابة- سيتم توقيفه جنائيا .

5- الحرص على إبراز الكارنيهات التي نفتخر بها جميعا، في كل مكان يصرح لنا ، نحن ،فقط بالشرح فيه ، شمالا و جنوبا.

وأشارت النقابة، إلى أنه ستتوالي تباعا الزيارات والتعليمات الملزمة للجميع في كل الأماكن السياحية الأثرية، لمنع جميع الدخلاء ممن ليس لهم الحق في الشرح فى العمل، وتوجهت بالشكر لإدارة المتحف على التعاون والحفاظ على المهنة من الدخلاء.