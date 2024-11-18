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وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لحماية السيدات الحوامل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:12 ص

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن سلسلة من النصائح الهامة لحماية السيدات الحوامل والمحافظة على الحمل، حيث تضمنت النقاط التالية :-

- ابتعدي عن العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية

- المخللات والشطة

- تجنب تناول الملوحة والرنجة والفسيخ

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على قرفة - زنجبيل)

- الابتعاد عن القهوة والشاي

- الابتعاد عن تناول البرجر واللحوم المصنعة اللانشون والسوسيس والبسطرمة


كيفية الحفاظ على الحمل

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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