شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة لحماية السيدات الحوامل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة والسكان إنفوجرافا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن سلسلة من النصائح الهامة لحماية السيدات الحوامل والمحافظة على الحمل، حيث تضمنت النقاط التالية :-

- ابتعدي عن العصائر الجاهزة والمشروبات الغازية

- المخللات والشطة

- تجنب تناول الملوحة والرنجة والفسيخ

- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على قرفة - زنجبيل)

- الابتعاد عن القهوة والشاي

- الابتعاد عن تناول البرجر واللحوم المصنعة اللانشون والسوسيس والبسطرمة