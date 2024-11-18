شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات صفوف النقل للترم الأول تشمل المنهج الدراسى بأكمله والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لـ صفوف النقل ستكون فى منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، حيث تشمل الأسئلة جزئيات المنهج بالترم الأول وفق خطة توزيع المقررات الدراسية لطلاب النقل، مضيفة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول تشمل من تم تدريسه



وأشارت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، إلى أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.



