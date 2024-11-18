شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المهندسين المصرية تؤسس لجنة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الجمعية العمومية العادية لـ جمعية المهندسين المصرية ، وذلك بمقر الجمعية وبرئاسة المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق وبحضور نخبة من الأعضاء والمهتمين، حيث افتتح رئيس الجمعية الجلسة بكلمة ترحيبية أشاد فيها بدور الجمعية في مواجهة التحديات الراهنة.

وخلال كلمته، أعلن رئيس الجمعية عن تأسيس لجنة خاصة لـ دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.، لافتا إلى أن أن هذه المشروعات ستُنفذ برأس مال محلي دون الحاجة إلى أموال خارجية، مما يعكس إصرار الجمعية على الاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية.

وأوضح "رئيس الجمعية"، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع اللجان المماثلة في الأحزاب السياسية واتحاد الصناعات المصري، مستشهدًا بنجاح تجربة دولة سنغافورة التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي هائل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من قلة عدد سكانها الذي يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، ليصل ناتجها القومي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج القومي المصري.

كما أعلن "كمال" عن إنشاء نادٍ خاص بأعضاء الجمعية بهدف تعزيز النشاط الاجتماعي، مع التوسع في الأنشطة الثقافية، بما يسهم في تقوية الروابط بين الأعضاء وتطوير العمل المشترك داخل الجمعية.

وذكر "رئيس الجمعية " أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم حلول عملية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، مع تعزيز دورها كمنصة لدعم المهندسين والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.

وقدم المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية كلمته، حيث استعرض تقريرًا شاملاً حول الأنشطة والبرامج التي نظمتها الجمعية خلال العام الماضي ، والتي عكست الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز خدماتها المقدمة لأعضائها.

أوضح الأمين العام ، أن الجمعية نظمت العديد من الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمرات علمية هدفت إلى تعزيز قدرات المهندسين وتحديث معارفهم ، موضحاً أن هذه الفعاليات العلمية استقطبت حضوراً كبيراً من المهندسين من مختلف التخصصات، وساهمت في رفع كفاءة الأعضاء وتعزيز تبادل الخبرات.

وأشار "الحكيم " إلى مشروع تطوير مبنى الجمعية المتهالك، والذي كان أحد التحديات الكبرى التي واجهتها الإدارة الحالية ، مؤكداً أن أعمال التطوير تمت وفق خطط هندسية مدروسة، حيث تم تحسين البنية التحتية وتجديد المرافق، مما وفر بيئة عمل مريحة للأعضاء وزوار الجمعية.

ونوه "الأمين العام" إلى أن عدد أعضاء الجمعية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 4437 عضواً بعدما نجحت في استقطاب نحو 73 عضواً جديداً من فئات العضوية المختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أنشطة الجمعية ودورها في تطوير المهنة.

كما تطرق "الحكيم " للحديث عن أهمية إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية والذي جاء ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الرقمية بهدف تسهيل التواصل مع الأعضاء وتوفير خدمات رقمية مبتكرة، موضحاً أن الموقع يحتوي على قاعدة بيانات شاملة، ومواعيد الفعاليات والندوات، إضافة إلى بوابة إلكترونية لتقديم المقترحات والاستفسارات ودفع اشتراكات الأعضاء .

واختتم الأمين العام للجمعية كلمته بالتأكيد على التزام الإدارة بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأعضاء للنهوض بالمهنة وتعزيز مكانة الجمعية كمنبر للابتكار والتطور الهندسي.

جدير بالذكر، أنه تم استعراض تقرير مراقب الحسابات بشأن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، وتمت مناقشة التقرير من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أثنوا على شفافية الإدارة المالية، وفي ختام المناقشات وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

وكانت الجمعية العمومية العادية قد اختتمت بتوجيه الشكر لجميع أعضاء الجمعية على دعمهم المستمر، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم المهندسين وتساهم في تطوير القطاع الهندسي في مصر.



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جمعية المهندسين المصرية تؤسس لجنة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة