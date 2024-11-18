شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى التجليس.. كيف حافظ البابا تواضروس الثاني على التعليم وحفظ التراث الكنسى والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الإثنين، 18 نوفمبر، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

وسار قداسة البابا تواضروس الثانى على خطى البابا كيرلس الرابع البطريرك الـ110 فى تاريخ الكنيسة، والمشهور بأبو الإصلاح والذى اهتم فى بداية عهده ببناء المدارس لخدمة المصريين جميعاً وكان يقدم الكتب الدراسية مجاناً لغير القادرين، وكذلك أهتم البابا تواضروس الثانى بإنشاء المدارس وأسس سلسلة مدارس "عيون مصر"، ويقدم قداسته من خلال المكتب الباباوى للمشروعات شنط مدرسية بأعداد كبيرة كل عام.

وأيضا سار على نهجه في حفظ التراث الكنسي، حيث حرص البابا كيرلس على شراء مطبعة لتتمكن الكنيسة من طباعة الكتب الكنسية بدلا من الكتب المخطوطة مما أحدث نقلة نوعية فى نشر المعرفة وحفظ التراث الكنسى، كما أنشأ البابا تواضروس فى عهده الموقع الرسمي للكنيسة والمركز الإعلامى لدعم المعرفة الكنسية وحفظ التراث الكنسي.