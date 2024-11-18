شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى الـ12 على كرسى مارمرقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين 18 نوفمبر، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.

وقدم الموقع الرسمى للكنيسة والصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على فيسبوك التهانى لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة ذكرى تجليسه.



ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى

وتقيم الكنيسة القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسة البابا اليوم الاثنين 18 نوفمبر فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.