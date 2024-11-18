شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تتلقى طلبات التقديم لحج الجمعيات الأهلية لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تستمر مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة اليوم الاثنين فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم حج 1446هـ - 2025م، وحتى يوم 28 نوفمبر الجاري.

وتضمنت الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون الشخص الراغب في التقديم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.



