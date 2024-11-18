شكرا لقرائتكم خبر عن 90% من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط عصابات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى؟"؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى. وأيد 90% من القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، بينما عارض 10% من القراء موضوع الاستطلاع.



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