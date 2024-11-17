شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات تجمع الأفرا فى القاهرة بحضور وزارة الطيران والسياحة والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعليات الجمعية العمومية الـ56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، في القاهرة، التي تنعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024، تعد أكبر تجمع لشركات الطيران الأفريقية.

جاء ذلك بحضور وزارء الطيران المدني والسياحة والكهرباء، وبحضور مسؤولي شركات الطيران الأفريقية وأيضا عبد الرحمن بيرثي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها كلمة السكرتير العام للأفرا الذي توجه فيها بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد هذا العام، وأيضا وجه الشكر للناقل الوطني مصر للطيران، على رعاية هذا الاجتماع وتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الوفود الرسمية القادمين من الخارج لحضور الجمعية العمومية.

وأعقبها كلمة لوزير الطيران الدكتور سامح الحفني، والمهندس يحيى زكريا رئيس مصر للطيران، الذي رحبا خلالها بضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة.

وكان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عقد مع، عبد الرحمن بيرثي، السكرتير العام لاتحاد الشركات الطيران الأفريقيه، لقاء ثنائي، بحث خلاله الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري واتحاد شركات الطيران الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي تحت مظلة سوق نقل جوى افريقى موحد .

كما تم مناقشة عددًا من القضايا المؤثرة على شركات الطيران الأفريقية، والتحديات التى تواجهها وعلى رأسها قضايا السلامة وأمن الطيران. كما تم استعراض الأنشطة الحالية وخطط الاتحاد الأفريقي المستقبلية لتطوير خدمات المطارات لشركات الطيران الافريقيه ، وتعزيز التعاون فيما بينهم.

أكد الدكتور سامح الحفني أن وزارة الطيران المدني تواصل تعزيز دورها الريادي في دعم التكامل الأفريقي في مجال الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد الأفريقي،، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحسين الربط الجوي بين رحلات دول القاره الأفريقية ، بما يدعم حجم التبادل التجاري والاقتصادى ، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية. كما شدد على أهمية تعزيز مكانة النقل الجوي الأفريقي على المستوى الدولي ودعم الكيانات الأفريقية في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الحفني إلى أن قطاع الطيران المدني المصري يسعى لتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تطبيق خطط السلامة والملاحة الجوية العالمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA) ستُعقد تحت رعايه وزارة الطيران المدنى ممثلة فى شركة مصر للطيران، بحضور أكثر من 400 شخصية بارزة في مجال الطيران من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء شركات الطيران الأفريقية، وممثلي منظمات دولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) )والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والاتحاد العربى للنقل الجوى (AACO ) بالإضافة إلى ممثلي سلطات الطيران المدني، وشركات المطارات، ومصنعي الطائرات، وموردي قطع الغيار والخدمات.