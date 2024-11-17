شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد و9 مصابين في قصف إسرائيلي على بيروت والان مع تفاصيل الخبر

قال مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي قصف شارع مار الياس في بيروت أدت إلى استشهاد شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، من بينهم إثنان بحال حرجة".

ومنذ قليل، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الموقتة، نجيب ميقاتي، ارتفاع عدد شهداء الجيش اللبناني إلى 36 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.