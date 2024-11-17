شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقر مشروع قانون يحظر رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات تمولها تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صدقت على مشروع قانون يحظر رفع أعلام السلطة الفلسطينية على مؤسسات ممولة من تل أبيب.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، لليوم الـ 408 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 26 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان "الإسرائيلي" المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,846 شهيدًا و103,740 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار المجازر والتهجير والتجويع التي تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها ضد شعبنا في قطاع غزة عامة وفي شماله بشكل خاص كما حدث مؤخرا في بيت لاهيا ومدينة غزة وغيرهما، والتي غالبا ما تخلف العشرات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الركام، في ظل التدمير الكامل لجميع مقومات الحياة وسياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية.