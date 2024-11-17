شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال قطاع غزة.

من ناحية أخرى نشر التلفزيون الإسرائيلي، استطلاع جديد بخصوص إعادة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاشفا عن أن 98% من العائلات القوات الإسرائيلية أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتيجة الخدمة الاحتياطية.

كما أبلغ 77% من عائلات المقاتلين عن ضرر في التحفيز بسبب مشروع القانون أو قانون المهاجع ( القانون الذي يحد من عملية التجنيد للحريديم)