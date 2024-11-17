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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الأحد، 17 نوفمبر 2024 06:45 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي خلال معارك شمال قطاع غزة.

من ناحية أخرى نشر التلفزيون الإسرائيلي، استطلاع جديد بخصوص إعادة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاشفا عن أن 98% من العائلات القوات الإسرائيلية أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتيجة الخدمة الاحتياطية.

كما أبلغ 77% من عائلات المقاتلين عن ضرر في التحفيز بسبب مشروع القانون أو قانون المهاجع ( القانون الذي يحد من عملية التجنيد للحريديم)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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