شكرا لقرائتكم خبر عن موانع الترشح للعمل بكنترولات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 17 نوفمبر 2024 06:00 م

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموانع العامة والموانع الخاصة للتقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك بعد فتح باب التقديم، وهي كالتالي:-

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أن الموانع الخاصة تشمل :

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصاً على الصالح العام.

- أن يكون منا العاملين بالمدارس الثانوية الفنية «صناعي - زراعي . تجاري - فندقي» أي كون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب.

- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.