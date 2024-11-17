شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة تتفقد وحدة بالزقازيق وتقدم ندوة عن الألف يوم الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية لمحافظة الشرقية، رافقها خلالها الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث تفقدا وحدة طب الأسرة بهرية رزنة بالزقازيق، وشاركت نائب الوزير في ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة.

بدأت الجولة بزيارة وحدة طب الأسرة بهرية رزنة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي تخدم نحو 34,349 نسمة، تفقدت خلالها نائب الوزير غرف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة، حيث راجعت سجلات التردد وتأكدت من توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة وسلامة تسجيل بيانات المترددات.

وأشادت الدكتورة عبلة بجهود فرق تنظيم الأسرة في تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدة أهمية رفع نسب حصول السيدات على وسائل تنظيم الأسرة وتحسين الصحة الإنجابية للحد من الحمل غير المرغوب فيه، كما أوصت بتكثيف حملات التوعية الصحية وتعزيز المشورة المقدمة للسيدات، وأثناء الزيارة، استمعت إلى آراء عدد من المترددات اللواتي أعربن عن رضاهن عن مستوى الخدمات المقدمة.

كما تفقدت نائب الوزير ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة خدمات إدارة الرعاية المتكاملة داخل الوحدة، حيث تابعت أداء الفرق الطبية في تقييم معالم التطور لدى الأطفال ومؤشرات العمل ضمن المبادرات الرئاسية،وقد شملت المتابعة مبادرات دعم صحة المرأة، الكشف المبكر عن سرطان الثدي، صحة الأم والجنين، ضعف السمع لدى حديثي الولادة، الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي.

كما ناقشت خطة مبادرة "الألف يوم الذهبية"، مؤكدة أهمية تحسين مسارات الخدمة الصحية للمستفيدين،وشددت على تكثيف المشورة الصحية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية لخفض معدلات استخدام الألبان الصناعية.

كما شاركت الدكتورة عبلة الألفي في ندوة توعوية عن مبادرة "الألف يوم الذهبية" والصحة الإنجابية بمكتبة مصر العامة بالزقازيق، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائب محافظ الشرقية، والدكتور هاني جميعة، إلى جانب عدد كبير من السيدات والرائدات الريفيات.

تناولت الندوة أهمية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة في أول ألف يوم من حياة الطفل، ودور فحص ما قبل الزواج في تقليل مخاطر الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا، كما سلطت الضوء على خدمات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية، وأكدت ضرورة توعية السيدات حول الصحة الإنجابية وممارسات تحسين صحة الأسرة.

تأتي هذه الزيارات والندوات في إطار سعي وزارة الصحة والسكان إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الصحة الإنجابية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.