شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الفنزويلي يشيد بدور مصر الثقافي والإعلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب الرئيس الفنزويلي لقطاع التواصل والإعلام والثقافة "فريدي نانيز" بدور مصر الثقافي والإعلامي، مؤكدا على أهمية دعم التواصل بين الإعلاميين والأدباء من مصر والدول اللاتينية، والعمل على زيادة التعاون في المجالات الإعلامية والثقافية.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها نائب الرئيس الفنزويلي الى مقر السفارة المصرية في كاراكاس، حيث استقبله السفير كريم أمين، سفير مصر لدى فنزويلا.



وأشاد نانيز بتنظيم السفارة المصرية لمحاضرات تعريفية للجمهور ودورات تدريبية للمتخصصين في مجالات العرض المتحفي وترميم الآثار.



ووجه المسئول الفنزويلي الشكر لمصر على توجيه الدعوة له لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب العام القادم، مؤكداً حرصه على تلبية تلك الدعوة.



ومن جانبه، أعرب السفير المصري لدى فنزويلا عن خالص تقديره للزيارة التي تعكس التقارب والتآخي بين البلدين، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من التنسيق والتعاون في المجالات الثقافية والإعلامية والفنية بين البلدين.



كما عبر السفير عن تمنياته لمشاركة متميزة للأدباء والمسئولين الفنزويليين في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتعريف مصر والدول العربية بالإنتاجات الأدبية والحضارية الفنزويلية واللاتينية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتنشيط الترجمة والنشر من الإسبانية إلى العربية لتعريف القارئ المصري والعربي بالثقافة الفنزويلية واللاتينية المعاصرة.